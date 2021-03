Wenn der Politik etwas am Staatsvermögen liegt, muss sie dafür sorgen, dass keine Unvermögenden darüber verfügen können.

Der frühere Vorstandschef der voestalpine, Wolfgang Eder, bezeichnete den 31. August 2005 regelmäßig als "den schönsten Tag in meinem Berufsleben". Damals zog sich die Republik Österreich endgültig aus dem Stahl- und Technologiekonzern zurück, die staatliche Beteiligungsholding ÖIAG verkaufte alle Aktien, die sie noch besaß. Eder war geprägt vom Niedergang der Verstaatlichten Industrie in den 1980er-Jahren inklusive politischer Intervention und ersten Privatisierungsschritten in den 1990ern. Die Entwicklung des Konzerns seit der vollständigen Privatisierung gibt ihm recht. Für liberale Kritiker öffentlicher Beteiligungen ...