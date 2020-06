450 Mill. Euro stellt die Republik bereit, um die Austrian Airlines in der Luft zu halten. Von der Mutter Lufthansa kommen 150 Mill. Euro, die vor allem in die Erneuerung der Flotte fließen.

Nach langen Verhandlungen mit der Lufthansa, bei denen einige Hürden zu überwinden waren, wird die Regierung am frühen Montagabend die Einigung über ein Hilfspaket für die Austrian Airlines präsentieren. Am vergangenen Wochenende wurde noch eine letzte Schleife geflogen, um das Paket festzuzurren. Demnach soll der AUA mit 600 Mill. Euro unter die Arme gegriffen werden, 450 Mill. Euro kommen von der Republik, die Lufthansa schießt ihrer Tochter 150 Mill. Euro zu.

Die Republik stellt einen staatlich garantierten Kredit in Höhe von 300 Mill. Euro zur Verfügung, Kreditgeber sind die Erste Group und die Raiffeisenbank International. Über die Corona-Finanzierungsagentur Cofag erhält die AUA darüber hinaus einen nicht rückzahlbaren Zuschuss von 150 Mill. Euro. Um die Garantie abzusichern, dienen die AUA-Aktien als Pfand, sie gehen also in den Besitz der Republik über, wenn der Kredit nicht bedient wird.

Im Gegenzug dafür mussten sich Lufthansa und die AUA verpflichten, einige Bedingungen zu erfüllen, allen voran die Verpflichtung, das Drehkreuz Wien zehn Jahre zu erhalten. Darüber hinaus darf der Hub Wien in den nächsten sechs Jahren nicht langsamer wachsen als die Lufthansa-Standorte Frankfurt und München und der Heimatflughafen Zürich der Swiss. Die Republik hat der Lufthansa auch die Zusage abgerungen, die Langstrecke in Wien zu erhalten. Bei Verstößen gegen diese Vereinbarungen sind Pönalezahlungen der Lufthansa fällig, die bis zu 150 Mill. Euro ausmachen könnten.

Die Republik hatte stets darauf gepocht, dass auch die Lufthansa ihrer Tochter frisches Geld zuführt. Konkret wird sie 150 Mill. Euro in ihre österreichische Tochter einbringen, die vorrangig dafür verwendet werden sollen, die AUA-Flotte zu modernisieren und in den Lärmschutz zu investieren. Um die Zustimmung der Grünen zum Hilfspaket zu bekommen, gibt es auch die Zusage, die Zahl der Kurzstreckenflüge im Inland auf jenen Strecken zu reduzieren, für die die Bahn eine attraktive Alternative bietet.

Entgegen ursprünglicher Überlegungen wird sich die Republik allerdings nicht an der AUA oder der Lufthansa beteiligen. Sie will ihren Einfluss künftig über die Österreichische Luftverkehrs-Privatstiftung (ÖLP) geltend machen, eine zwischen der Lufthansa und der AUA angesiedelte Gesellschaft. Dort soll die Republik zwei Vorstandsmitglieder bestellen, bei der AUA begnügt man sich mit einem Aufsichtsratsposten.

Um den zwischen Republik und Lufthansa ausgehandelten Standortvertrag zu unterzeichnen, wird Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Montagabend nach Wien kommen.

