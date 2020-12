Neue Regeln: Läden zu, Abholung möglich, Skiverleih offen

Die Läden sind bald wieder zu. Neu ist: Bestellen und abholen darf man auch im Lockdown.

Was schon im ersten und zweiten Lockdown vergeblich gefordert wurde, ist nun für alle Handelsbetriebe zumindest in der dritten Schließungswelle möglich: Click & Collect, also das Abholen von vorbestellten Waren. Um Formulierungen in der entsprechenden Verordnung der Regierung wurde bis zuletzt gerungen. So war in einem Entwurf davon die Rede, dass Waren nur im Freien an Kunden übergeben werden dürfen. Jetzt heißt es, man dürfe "geschlossene Räume der Betriebsstätte" nicht betreten. "Das macht vor allem für Geschäfte in Einkaufszentren einen ...