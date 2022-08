Nightjet kommt, aber zu spät

Mehrstündige Verzögerungen, fehlende Schlafwagen: ÖBB räumen Nachtzugprobleme ein. Eine Privatbahn zog gleich ganz die Notbremse.

70 Prozent der Bahnfahrenden in Österreich sind mit der Pünktlichkeit der Züge zufrieden, so das Ergebnis des VCÖ-Bahntests. Gröbere Probleme gibt es derzeit bei den nächtlichen Verbindungen. Drei, vier Stunden Verspätung sind bei den Nightjets der ÖBB keine Seltenheit, listete kürzlich das Fachblatt "Eisenbahnrevue" peinlich genau auf. Gerade Nachtzüge aus Rom bzw. Mailand sowie aus Hamburg bzw. Amsterdam kamen wiederholt erst nach Mittag in Wien an statt wie im Fahrplan vorgesehen gegen neun Uhr. Die schlechteren Pünktlichkeitswerte belegt auch die ...