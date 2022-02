Ohne Stich kein Job: Werden Geimpfte bevorzugt?

Für Ungeimpfte wird es am Arbeitsmarkt schwieriger. Die Impfung steht oft schon im Jobinserat.

Produktmanager, IT- Expertin, Rezeptionist: Wer Stelleninserate liest, findet in den Anforderungsbeschreibungen nicht nur die Frage nach Qualifikationen oder Führerschein. Die Covidimpfung ist immer öfter Voraussetzung für den Antritt des neuen Jobs. Und das nicht nur bei Ärzten.

Für Ungeimpfte wird es am Arbeitsmarkt unbequemer. "Ich glaube, dass Ungeimpfte über kurz oder lang Probleme am Arbeitsmarkt bekommen werden", sagt Gundi Wentner, Unternehmensberaterin und Partnerin bei Deloitte Österreich. Zu Kündigungen komme es ihrer Erfahrung nach nur in Ausnahmefällen. Bei Neuanstellungen ...