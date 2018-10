Patente auf Braugerste: "Gilt nicht in Österreich"

Heineken und Carlsberg sind Konkurrenten, sie sind mit Jahresumsätzen von 22 bzw. neun Milliarden Euro global die Nummer zwei und vier. Das hindert die beiden Biergiganten aus den Niederlanden bzw. Dänemark aber nicht, gemeinsam ihre Interessen zu vertreten.

So haben die beiden Konzerne beim Europäischen Patentamt (EPA) in München drei umstrittene Patente für bestimmte Mutationen von Braugerste beantragt, die bei konventioneller Züchtung, also ohne Gentechnik, zustandegekommen sind. Die Sorten sollen besonders geschmacksstabil sein und Vorteile im Brauprozess bringen, weil weniger Energie benötigt wird.