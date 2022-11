Red Bull regelt Nachfolge: Das sind hoffnungsvolle Signale aus Fuschl

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz hat vor seinem Ableben also doch für Kontinuität nach seiner Ära gesorgt: Die Klarstellungen aus Fuschl waren überfällig.

Man muss sich immer wieder die Dimensionen vor Augen führen, um die es geht: Red Bull ist mit einem Wert von mindestens 15 Milliarden Euro die drittgrößte Getränkemarke der Welt hinter Cola und Pepsi. Mehr als 13.000 Beschäftigte arbeiten für den Konzern, dessen Wert in Österreich und speziell Salzburg weit darüber hinausreicht. Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz hinterlässt mit ServusTV, dem Fußballklub Red Bull, der Stiftung Wings for Life, dem Formel-1-Team, imposanten Gebäuden, hochwertigen Kleinbetrieben und vielem mehr ein Imperium, das in ...