Salzburg-AG-Chef Schitter: "Nur Energiewende macht unabhängig"

Das Ziel, ab 2030 den Stromverbrauch nur mit Erneuerbaren Energien zu decken, sei außer Reichweite, sagt der Chef der Salzburg AG, Leonhard Schitter. Umso wichtiger seien ein Investitionsschub und massiv kürzere Genehmigungsverfahren.

Trotz voller Gasspeicher dürfe man sich nicht in Sicherheit wiegen, sagt der scheidende Salzburg- AG-Chef.

In einem SN-Interview zwei Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine sagten Sie, man müsse sich rasch von Russengas unabhängig machen. Das ist offenbar gelungen, die Speicher sind gut gefüllt. Kann man für diesen Winter Entwarnung geben? Leonhard Schitter: Wir sehen derzeit, dass wir gut in den heurigen Winter und die Heizperiode kommen werden. Da haben alle Unternehmen, die Republik, die Ministerien, ...