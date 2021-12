Salzburger Schulskitag: Verschoben ist nicht aufgehoben

9000 Schüler meldeten sich für den Salzburger Schulskitag an. Doch Corona war wieder einmal der Spielverderber. Aber es gibt Hoffnung.

Seit Wolfgang Ambros wissen wir: "Skifoan is des Leiwandste." Aber nicht mehr alle Kinder empfinden es so. Dabei geht es nicht nur um Bewegung im Schnee, sondern auch um das Miteinander. Wir sprachen mit Robert Tschaut. Er ist in der Bildungsdirektion Salzburg für Bewegung und Sport zuständig.

Am 15. Dezember hätte der Salzburger Schulskitag stattfinden sollen. Er fällt aus. Robert Tschaut: Die aktuelle Situation lässt es nicht zu. Wir befinden uns in einer sogenannten Sicherheitsphase. In der dürfen ...