Schiene oder Straße: Wohin die Milliarden fließen

Mobilität kostet. Wie viele Milliarden genau in Öffis oder Straße fließen, lässt sich nur schwer beziffern. Zu verflochten sind die Geldströme zwischen Bund, Ländern, Gemeinden, Staatskonzernen wie ÖBB und Asfinag und Verkehrsbetrieben.

Schiene statt Straße, mehr öffentlicher und weniger Individualverkehr: Politisch lässt der Streit über die Umlenkung der Verkehrsströme seit Wochen die Wogen hochgehen. Mit ihrer Ankündigung, manche Straßenbauprojekte wie den Wiener Lobautunnel oder die Schnellstraße S18 in Vorarlberg überprüfen zu lassen, sorgte Umweltministerin Leonore Gewessler für einen Schlagabtausch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, der "nicht zurück in die Steinzeit" will. Auch das diese Woche präsentierte "1-2-3-Ticket" mündete in einem heftigen Streit ums Geld.

