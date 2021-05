Sind mehr als 10.000 Euro in bar kriminell?

Die EU-Kommission plant neue Anti-Geldwäsche-Regeln und eine Obergrenze für Barzahlungen.

Die EU-Kommission plant den "Big Bang" gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Anfang Juli will sie eine eigene EU-Behörde vorschlagen, die den Banken auf die Finger schauen soll. Der wirkliche Knall aus österreichischer Sicht in dem für Juli geplanten Gesetzespaket ist jedoch die darin vorgesehene einheitliche Obergrenze für Bargeldzahlungen von 10.000 Euro. "So viel Geld in den Taschen herumzutragen ist ganz schön schwer. Die meisten Menschen machen das nicht. Aber wir respektieren es, dass Bürger Bargeld mögen, und wir wollen es nicht ...