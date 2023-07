Teures Wohnen wird für viele zur untragbaren Last - und die Politik ist nicht mehr Herr der Lage

BILD: SN/ROBERT RATZER

Fast nirgends in Österreich sind die Wohnungspreise so hoch wie in der Stadt Salzburg. Für eine winzige Garconniere zahlt man mittlerweile 800 Euro Miete plus Betriebskosten. Und eine größere Wohnung oder ein Eigenheim ist mittlerweile selbst für Gutverdiener de fato unerschwinglich, sofern man nicht ordentlich geerbt hat.