Vegan boomt - nicht nur im Jänner

Pudding und Vanilleeis, Wein und Mayonnaise, Deo und Hundesticks: Die Palette veganer Produkte wächst. Den "Veganuary" nutzen viele Unternehmen zum Start neuer Angebote.

Nach Tagen der Völlerei fassten viele zum Jahreswechsel Vorsätze. Jener, auf Fleisch und andere tierische Produkte zu verzichten, ist dabei in Zeiten des Klimawandels immer häufiger darunter. Der Trend hat auch einen klingenden Namen: "Veganuary" nennt sich das Phänomen, sich im Jänner rein vegan zu ernähren. Dahinter steht die gleichnamige britische NGO, die Menschen zu mehr pflanzlichem Konsum motivieren will. Eine halbe Million Menschen nahm im Vorjahr an der Aktion teil. Heuer sei die Zwei-Millionen-Marke geknackt worden, berichten die Organisatoren ...