Wo überall gestreikt wird - und welche Auswirkungen das hat

Elementare Fragen des Alltags sind von drohenden Streiks betroffen. Aber: Ganz schlimm muss es nicht kommen.

Am Montag um vier Uhr in der Früh beginnt normal die Produktion in der Stieglbrauerei in Salzburg. Diesmal wird es nichts werden mit dem Bierbrauen und Abfüllen. Zumindest drei Stunden lang. Die Gewerkschaft mobilisiert in allen österreichischen Brauereien zum ersten Warnstreik im Ringen um höhere Löhne und Gehälter. Nach vier gescheiterten Verhandlungsrunden regiert in der Brauindustrie mit 3500 Beschäftigten der Frust auf beiden Seiten. "Wir werden die Mitarbeiter informieren, dass wir mit dem bisher Angebotenen ganz und gar nicht zufrieden ...