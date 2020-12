Weihnacht mit Skifahren pur

Die Regierung präsentiert am Mittwoch den Stufenplan für die Lockerung des Lockdowns. Fix dürfte sein: Hotellerie und Gastronomie bleiben zu, Skilifte und Seilbahnen sollen aufsperren dürfen.

So geht's auch. Wenn man rund um den Skibetrieb alles zusperrt, bleibt nichts übrig für den Winterurlaub. Wie am Dienstag durchsickerte, dürfte die Hotellerie und Gastronomie auch nach dem 6. Dezember geschlossen bleiben. Zumindest für die Beherbergungsbetriebe soll das bis in den Jänner gelten. Wie lang Restaurants und Bars geschlossen bleiben, blieb am Dienstag noch im Dunkeln. Die Regierung wird am Mittwoch, ihren Stufenplan zur schrittweisen Lockerung des Lockdowns präsentieren. Die Erlaubnis zum Aufsperren sollen allerdings die Skilifte erhalten, und ...