Wer fährt noch mit dem Nachtzug?

Eine Privatbahn verbindet nun Salzburg und Sylt. Die ÖBB investieren 200 Millionen Euro in Nachtzüge. Auch die Schweizer Bahn steigt ein. Doch es bleibt ein schwieriges Geschäft.

Am späten Nachmittag in Salzburg in den Zug steigen, morgens Nordseeluft schnuppern: Der Alpen-Sylt-Nachtexpress des privaten Bahnanbieters RDC verbindet seit Anfang Juli die Landeshauptstadt mit der nordfriesischen Insel. Donnerstags und samstags geht es in 16 Stunden von Sylt über Hamburg und Frankfurt nach Salzburg, freitags und sonntags wieder zurück. Eine Zeit lang fuhr RDC für den deutschen Anbieter Flixtrain. Als dieser im Frühjahr pandemiebedingt den Betrieb einstellte, hat das mehrheitlich amerikanische Unternehmen mitten in der Coronakrise binnen weniger Wochen das ...