Kunden greifen nach den Sternen

Ob bei Amazon oder Airbnb: Kunden orientieren sich stark an Onlinebewertungen. Transparent sind diese oft nicht.

Dass das beste und günstigste Hotel nicht automatisch ganz oben im Ranking von Buchungsportalen landet, zeigt eine aktuelle Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim: Hotels werden abgestraft und bei Suchen weniger prominent positioniert, wenn sie ihre Zimmer woanders - etwa der eigenen Website - günstiger anbieten. Suchergebnisse für 18.000 Hotels in 250 Städten in verschiedenen Ländern wurden dafür auf den Buchungsportalen Booking.com, Expedia und Kayak ausgewertet. "Nicht jede Positionierung und Empfehlung bei großen Buchungsportalen ist im Interesse der Nutzer", heißt es in der Studie.