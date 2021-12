Stark steigende Preise und eine immer wieder neu aufflammende Pandemie stellen Notenbanken vor schwierige Entscheidungen.

Die US-Notenbank hat am Mittwoch getan, was von ihr erwartet wurde - sie hat ein klares Signal für den beschleunigten Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik gesetzt. Die monatlichen Käufe werden stark reduziert, im März soll damit ganz Schluss sein. Und sie hat avisiert, dass es nächstes Jahr bis zu drei Zinsschritte geben könnte. Angesichts der jüngsten Inflationsdaten in den USA - im November stiegen die Verbraucherpreise um 6,8 Prozent - blieb der Notenbank gar keine Wahl mehr, zumal sich auch ...