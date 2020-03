An den Börsen rauschen die Kurse in den Keller, der Ölpreis fällt auf Tiefstände wie zuletzt vor 30 Jahren: Rutscht die Weltwirtschaft in eine tiefe Krise? Experten raten dazu, kühlen Kopf zu bewahren.

SN/ap Der Verfall des Ölpreises riss die Kurse an den Börsen, wie hier in Hongkong, rund um den Globus in den roten Bereich.