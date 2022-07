Corona erreicht die Festspiele: Premiere von "Ingolstadt" in Hallein verschoben

Die Premiere von "Ingolstadt" am Mittwoch, 27. Juli auf der Pernerinsel muss verschoben werden.

"Ingolstadt" auf der Pernerinsel hätte die erste große Schauspielpremiere des heurigen Sommer werden sollen. Doch die für Mittwoch geplante Premiere muss verschoben werden. Sechs Schauspieler haben sich mit Covid infiziert. Nach ersten Informationen aus dem Pressebüro der Salzburger Festspiele von Dienstagfrüh soll die Premiere am 1. August stattfinden.

Unter der Regie des Belgiers Ivo van Hove wird erstmals die deutsche Dramatikerin Marielusie Fleißer bei den Salzburger Festspielen aufgeführt. In einer Bearbeitung von Koen Tachelet wird die Inszenierung aus Fleißers beiden Dramen "Fegefeuer in Ingolstadt" und "Pioniere in Ingolstadt" zusammengestellt.