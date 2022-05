Aussterben, leicht gemacht!

No, in Saalfelden war gerade wieder eine Aufregung: Weil da wollte einer doch tatsächlich Bäume neben einer Straße pflanzen - vulgo: Allee. Zur Kühlung wegen Klimakollaps und so weiter. Natürlich musste der allzu hochtrabende Plan scheitern: Die Bauern waren dagegen, weil das ja Hindernisse für ihre Agrargroßgeräte sind, und: Die Bäume werfen ja auch Schatten, nämlich auf die super blumenfreien Fettwiesen, die ja zweiundvierzig Mal pro Jahr gemäht werden sollen. Die Lebensberatungsredaktion empfiehlt: Abregen. Weil es ist eh schon wurscht. ...