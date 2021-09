Avatar for President!

Jetzt ist natürlich in der Pop-Welt eine ziemliche Aufregung ausgebrochen: Weil ABBA zurückkommen auf die Bühne. Sie wissen schon, die vier grellen BlondInnen mit bizarrem Kleidungsgeschmack. Aber: Die Björns und Agnethas, die treten nur virtuell auf. Weil sie jetzt "Avatare" sind: Man kriegt nur computergenerierte Mandeln zu sehen, die noch immer jung und frisch sind wie damals - und nicht die pummeligen Frühpensionisten, als die sie in der heutigen Realität herumhumpeln. Hintergedanke: Verkauft sich einfach besser, so ein fescher Mensch. ...