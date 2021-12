Ein spritziger Adventkalender

Na, das war wieder eine Aufregung, in der Früh am Frühstückstisch. Gleich drei Schoko-Adventkalender hat das Kind, und das bedeutete: drei Mal täglich Schoko. Und da hat doch der Papa glatt gesagt: In der Früh gibt's nur eine, und eine dann mittags und eine Schoko am Abend. Na, mehr haben wir nicht gebraucht. Die Stimmung war nicht im Keller, die war irgendwo unterirdisch, nahe dem Erdkern. Türenknallen, Blaffen, Schmollen. So gelockt hat der Adventkalender-Inhalt, fast wie der magische Ring da ...