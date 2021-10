Einfach mal brav bleiben

Mit der modernen Kommunikation ist es ein Kreuz, und das sorgt in Österreich gerade für politische Aufregung: Weil ein testosteronaffiner Anzugträger sein Handy an die Korruptionsstaatsanwaltschaft verloren hat, wo allerlei blöde Sachen drinstehen. Bitter, wenn man sich per WhatsApp Verschwörungen ausmacht, und dann alle darüber lesen können. Nur leider: E-Mails sind auch nicht sicherer - außer die eigene Gattin fährt den Laptop rechtzeitig im Kinderwagen spazieren, wenn die Ermittler kommen. Nicht einmal ein Telefonat taugt für Konspirationen, auch da kann ...