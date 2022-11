Hilfe - es ist doch nicht alles schlimm!

Goldene Zeiten für uns mieselsüchtige Suderanten des Voralpenlands: Krieg, Zerstörung, Rezession, Inflation - ein Hochfest der negativen Gedankenspiralen, die uns Österreicher begeistern. Jetzt aber sorgt ein Buch für Aufregung, das zwei renommierte US-Historiker geschrieben haben. "How the World Became Rich", heißt es, und genau darum geht es auch: Dass die Welt seit 200 Jahren vor allem eines getan hat - immer wohlhabender werden. Damals hatte England den höchsten Lebensstandard. Und heute geht es fast allen Menschen, auch den Armen, besser ...