Lass ma Gras drüberwachsen!

Na bitte, was für eine Aufregung jetzt schon wieder in Salzburg: Da hat die grüne Baustadträtin gemeint, man könnte doch den Dom, also die Seitenfassade, ein bissel begrünen. Na bumm, da ist der Rauch aufgegangen! Das ist übrigens dieselbe, die den Kajetanerplatz gelb hat zubetonieren lassen, dass es nur so gestaubt hat. Eh wurscht - jedenfalls empfiehlt die Lebensberatungsredaktion wieder einmal: Abregen. Weil: Wenn es schon Begrünungsgelüste gibt, das sollten wir ausnutzen. Muss ja nicht das barock-romanische Juwel im Herzen ...