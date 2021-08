Messi, Neto und der ATSV Laab

Was für eine Aufregung. Lionel Messi muss den FC Barcelona verlassen, weil er wegen der klammen finanziellen Gesamtsituation des Vereins nicht mehr tragbar ist. Bei einer Pressekonferenz vergoss er deshalb bittere Tränen, was wiederum die weltweite Fangemeinde zu Tränen rührte. Ein paar Tage später gab Messi bekannt, dass er nun für den französischen Club Paris Saint-Germain die Fußballschuhe schnürt. Was wiederum die Fans dieses Vereins in freudige Aufregung versetzte. PSG befindet sich im Besitz eines Milliardärs aus Katar. Das ist ...