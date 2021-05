Neue Demokratieaus der Intimzone

Die Lebensberatungsredaktion hat etwas gelesen, das zur allgemeinen Abregung in unserer Demokratie sehr beitragen könnte - gerade in Zeiten von Korruptionsermittlungen, U-Ausschüssen und peinlichen SMS-Mauscheleien. In Illinois wird per Los entschieden, welche Partei bei Bedarf die Wählerbezirke neu einteilen darf. Und die Lose müssen aus einem erhaltenen Zylinderhut von Abe Lincoln gezogen werden. Das ehrwürdige Stirntextil garantiert offenbar die allgemeine Anerkennung des Losentscheids - man wird doch nichts anzweifeln, was der Kriegspräsident sich quasi feinstofflich in den Kopf gesetzt hat!

