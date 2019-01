Weniger isst mehr

Konsumentenschützer haben gerade wieder eine Aufregung verursacht. Vergeben wurde der Spott-Preis für die "Mogelpackung des Jahres". Der prämiert, wenn mal wieder in einer Verpackung weniger Ware drin ist - obwohl die Packung sich kaum ändert und der Preis meistens schon gar nicht. Heuer Sieger: eine maschinell gepresste Chips-Art, die aus industriell vorverarbeiteter Kartoffelpampe besteht. Von diesen Norm-Kartoffelgranulatpressscheiben werden jetzt nur noch 100 statt 170 Gramm verabreicht. Zweiter Platz: eine radiusstandardisierte, in Plastik verpackte Salami, die Konsumenten suggeriert haben soll, sie sei fettarm. Platz drei: ein Minikäse, der doppelt verpackt ausgeliefert wird, nun aber mit weniger Inhalt. Platz vier: mit Zucker überzogene Schokodrops, die aggressiv für Kinder beworben werden und deren knallbunte Verpackung nun ebenfalls weniger Inhalt hat. Die Lebensberatungsredaktion empfiehlt: Schleunigst abregen. Und den Herstellern demütig Danke sagen. Jedes Gramm von derlei Gourmethäppchen, das nicht in menschlichen Mägen landet, erhöht die nationale Lebenserwartung.