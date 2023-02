Wir brauchen eine Austro-Intelligenz

Neueste Studien zeigen: Die künstlichen Intelligenzen, die derzeit alle aus dem Handy und dem Computer hüpfen, ticken immer genau so, wie sie gefüttert wurden. Und das ist ein ziemlicher Aufreger - weil: Die meisten Daten, die im Universum herumschwirren, haben wiederum weiße, privilegierte Männer da hineingestopft. Und da können all die Chatbots, die Künstler- und Autoren-KIs und die Suchalgorithmen halt auch nicht anders, als in ihrer Nuller-und-Einser-Welt ein bissel den Macho und Chauvi heraushängen zu lassen.

Die Lebensberatungsredaktion ...