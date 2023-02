Wir sind ein Auswanderungsland!

Man merkt schon, es herrscht wieder Aufregung im Land - was kein Wunder ist, weil die Zuwanderungszahlen öffentlich geworden sind. Immer mehr Kriegs- und Armutsflüchtlinge drängen zu uns. Und in Österreich glauben wir noch immer, wir wären kein Einwanderungsland. Auch wenn die Realität längst eine ganz andere Sprache spricht. Und die ist halt nicht immer Deutsch. Die Lebensberatungsredaktion empfiehlt aber auch hier: Abregen. Und die Dinge mal umgekehrt betrachten. Wir scheitern ja seit Jahrzehnten an einer Strategie für geordnete Zuwanderung, ...