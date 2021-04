Den Jüngsten wird es hier zu bunt. Während sich die drei Frauen entspannt dem farbenfrohen Treiben des indischen Festes Holi hingeben, spricht Skepsis aus den Gesichtern der Kinder. Fragend und zweifelnd sieht das Mädchen in der Mitte des Bildes dem entgegen, was im nächsten Augenblick passieren mag, während ihr die Mutter schützend den Arm um die Schulter legt. Ihr ist klar, worauf sie sich eingelassen hat. Sie wird auch die nächste Attacke mit "Gulal" in Würde über sich ergehen lassen. ...