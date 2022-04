Drei Affen betteln um Futter

Drei Schimpansen betteln um Futter. Sie strecken die rechte Hand aus. Sind Affen Rechtshänder wie 90 Prozent der Menschen? Eine Studie zeigt: In freier Wildbahn sind sie eher linkshändig, Artgenossen aus dem Zoo rechtshändig. Forscher glauben, dass sich die Zootiere nach den Wärterinnen und Wärtern richten.



Kontakt zu Menschen dürften diese Schimpansen schon länger haben. Schon wegen ihres grauen Fells. Oder heißt es bei Affen auch Körperbehaarung aufgrund der nahen Verwandtschaft zum Menschen? Und dachte Torbergs Tante Jolesch daran, als sie meinte: "Was ein Mann schöner is wie ein Aff', is ein Luxus"?



Zwei Affen haben ein Stück Obst in der Hand. Warum betteln sie weiter? Ihre traurige Geschichte: 1974 wurde von einer US-Firma ein Virentestlabor in Liberia eingerichtet. Vierhundert Schimpansen wurden in Käfigen gehalten, um sie zu infizieren und danach zu behandeln. Nach dem Liberia-Krieg wurde das Labor 2005 geschlossen. Die infizierten Schimpansen wurden auf sechs Mangroveninseln verbannt, ausgewildert würden sie ihre Krankheiten unter Artgenossen verbreiten. Die Inseln haben jedoch nicht genug Nahrung und Trinkwasser. Einziger Trost: Sie werden dort von Freiwilligen versorgt. Schimpansen werden bis zu 60 Jahre alt.