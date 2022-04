Das Bad in der Menge ist eine der wichtigsten Wahlkampf-Disziplinen. Hier wird es vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der westfranzösischen Gemeinde Fouras vorgeführt. Macron stellt sich ja in einer Woche der Wiederwahl.



Üblicherweise ist auf Fotos vom Bad in der Menge tatsächlich ein Bad in der Menge zu sehen: Der Kandidat tätschelt Kinderwangen, hört sich verständnisvoll die Sorgen der Menschen an und posiert mit ihnen für ein Handyfoto. Diese Sujets sind freilich sorgfältig inszeniert. Das Bild zeigt,

wie das Bad in der Menge in Wahrheit abläuft.



Die Menge rund um Macron besteht zunächst einmal (siehe vor allem rechts von ihm) aus Männern mit Muskeln, Kurzhaarfrisuren, Funkgeräten und (nicht sichtbar) Pistolen. Das sind die Sicherheitsbeamten. Weiters besteht die Menge (siehe vor allem links von Macron) aus Fotografen und Kameraleuten. Denn ohne Berichterstattung hätte das Bad in der Menge ja keinen Sinn.



Und wo ist die echte Menge? Am oberen Bildrand sieht man ein paar Leute, die weder Sicherheitsbeamte noch Journalisten noch Macron-Mitarbeiter zu sein scheinen. Das ist die echte Menge! Freilich könnte es sich dem Gesichtsausdruck nach auch um Demonstranten handeln.