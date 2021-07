Morgen- oder Abendstimmung?

Meer, Strand, dramatische Wolkenstimmung und eine Sonne, die - und jetzt fragt man sich - auf- oder untergeht? Instinktiv tippt man auf einen Sonnenaufgang. Zu wenig Rot am Horizont, zu blau die gesamte Szenerie. Blaue Stunde nennen Fotografen die Zeit, während der sich die Sonne so weit unterhalb des Horizonts befindet, dass das blaue Lichtspektrum am Himmel dominiert. Trockene Physik mit spektakulärem Effekt. Und weil der Physik egal ist, ob die Sonne auf- oder untergeht, gibt es die blaue Stunde ...