Anna Gasser hat die Nervenprobe bestanden

Sie war so einen klare Favoritin auf Gold wie Marcel Hirscher bei den Alpinen: Die Rede ist von Anna Gasser, die den Big-Air-Bewerb ähnlich beherrscht wie Hirscher die technischen Disziplinen. Doch während der Salzburger am Donnerstag bei seinem dritten Anlauf zu Gold schon nach 22 Sekunden ausgeschieden ist, holte Gasser Gold. Das ist ein besonderer Triumph für die Kärntnerin, die nach den X-Games nun auch Olympia gewonnen hat.

Im Slopestyle wurde sie zu Beginn der Vorwoche vom Wind verblasen, seitdem hat sie auf eine faire Entscheidung im Big Air gehofft. "Das Warten auf den Tag der Entscheidung, das war sicher eine der schwersten Zeiten in meinen Leben." Aber sie hat die Nervenprobe bestanden.

War Gasser die hohe Favoritin, so kam Bronze für Michael Matt im Slalom wie aus heiterem Himmel. Nach einem verpatzten ersten Lauf riskierte er im zweiten Durchgang alles und schob sich weit nach vorne. Mit einer Medaille hat er selbst nicht mehr gerechnet. "Das geht sich wahrscheinlich knapp nicht aus", meinte er nur und er wollte gar nicht mehr hinsehen vor Ärger. Nach Hirschers Ausfall war alles angerichtet für einen Sieg von Henrik Kristoffersen, dann wäre Matt Vierte geworden - doch Kristoffersen scheiterte in dem völlig verrückten Rennen, Matt "erbte" Bronze. Es war bereits Österreichs zwölfte Medaille.