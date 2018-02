Sophia Goggia vor Ragnhild Mowinckel und Lindsey Vonn: Die Damen-Abfahrt brachte nur strahlende Gesichter.

Die aus Bergamo stammende Goggia holte hier Gold - vor ihrem großem Vorbild Lindsey Vonn. Für deren letzten Olympia-Abfahrt kam ein Großaufgebot an US-Journalisten von Wall Street Journal bis CNN in die entlegene Skistation in Südkoreas Bergen.

Vonn bedankte sich äußerst emotional bei Fans und Wegbegleitern. "Ski fahren ist mein Leben, ich wünschte, ich könnte noch viele Jahre weitermachen." Es wurde zwar nicht Gold, aber: "Ich bin so unglaublich stolz auf mich."

Das war wohl auch Ragnhild Mowinckel. Sie setzte die norwegischen Erfolgsspiele hier fort. Ihr Silber war schon die 30. Medaille für Norwegen bei diesen Spielen und die sechste in den Alpinbewerben.

Am Nachmittag folgt der Langlauf-Teamsprint der Damen, bei dem Marit Björgen ihre achte Goldmedaille holen und damit zur erfolgreichsten Athletin bei Olympia aufsteigen kann. Bisher war das ihr Landsmann Ole Einar Björndalen. Das stellt sich nur die Frage: Wie machen das die Norweger?

Österreicherinnen waren in der Abfahrt chancenlos (10. Ramona Siebenhofer), auch im Skicross gab es keine Medaille - aber leider viele böse Stürze im Feld.