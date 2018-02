Das große Aufräumen

Nach drei Medaillen an einem Tag brachen letzte Nacht einige Dämme und Stühle.

Tag 14 bei den Olympischen Spielen begann ganz ruhig. Im österreichischen Team gibt es dafür mehr als einen Grund: Nordische Kombinierer, Anna Gasser und die Alpinen um Michael Matt starteten den Party-Marathon, dem sich spontan viele schwedische Sportler, darunter auch Slalom-Olympiasieger Andre Myhrer, angeschlossen haben. Bernie Gruber packte die Gitarre aus und heizte dem Publikum mit Rock-Klassikern wie "Thunderstruck" von AC/DC ein und als die letzten Gäste das Österreich-Haus verließen, da waren andere Sportler schon in Richtung Trainingspisten unterwegs.

Es sind bereits jetzt die dritterfolgreichsten Spiele aus österreichischer Sicht und ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel, von dem sie in der morgigen Print-Ausgabe ein Exklusivinterview lesen können, wettet, dass noch mindestens drei dazu kommen werden. Die erste Chance dazu haben heute die Biathleten in der Staffel (ab 12.15 MEZ). Von den Snowboardern erwartet er sich mindestens zwei Medaillen. "Die sind stark, unterschätzt mir die nicht", sagt er mit erhobenem Zeigefinger. Schau, schau, der Präsident wird doch nicht noch zum Snowboarder werden …