Ein Tag zum Durchschnaufen bei Olympia

Der Blick geht nach vorne: Zwei Österreicherinnen haben sich im Training (Snowboard, Ski alpin Abfahrt)zu Favoritinnen gemacht.

Eines der am meist verwendeten Worte am Montag in Pyeongchang war - Müdigkeit. Anna Veith fühlte sich nach dem intensiven Programm der letzten Tage "einfach nur müde".

Marcel Hirscher zählt die Tage bis zum Heimflug am Samstag: "Bitte nicht missverstehen: Aber ich habe genug Reis gegessen."

Auch die Servicecrews sind müde und die TV-Frühaufsteher in der Heimat haben ebenso eine Pause verdient. Dazu gibt es diesen Montag, an dem es aus heimsicher Sicht nur ein Highlight gibt: Den Teambewerb im Skispringen - schaffen es unsere Springer, ihrer Krise davonzufliegen? Die Antwort gibt es ab 13.30.

Daneben geht der Blick schon nach vorne. Zwei Österreicherinnen haben sich im Training ins Blickfeld geschoben: Anna Gasser gewann die Qualifikation im Big Air turmhoch mit der Bestnote von 98,0 Punkten. Gold scheint für die Kärntnerin am Freitag reserviert.

Und plötzlich gibt es auch eine Favoritin im der Abfahrt, die aus Österreich kommt: Stephanie Venier knallte im Training Bestzeit hin und freut sich auf das Rennen am Mittwoch (3 Uhr MEZ): "Ich habe so viel Spaß am Ski fahren wie seit langer Zeit nicht mehr, der Schnee taugt mir."