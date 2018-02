Mayers Gold und eine Sensation

Der 16. Februar scheint ein guter Tag für den österreichischen Skisport zu sein.

Am 16. Februar 1998 gewann Hermann Maier (exakt drei Tage nach einem schweren Sturz) Olympia-Gold im Super-G von Nagano. Am 16. Februar 2018 gewinnt sein Fast-Namensvetter Matthias Mayer (exakt drei Tage nach schweren einem Sturz) Gold im Super-G. "Das gibt es ja nicht, dass ich das schon wieder bei Olympia gewinne", war sein erster Gedanke im Zielraum. Damit hat der Kärntner mit Aksel Lund Svindal gleich gezogen: Beide haben je einen Olympiatitel in Abfahrt und Super-G geholt.

Mayer steckte die Enttäuschung aus der Abfahrt weg und siegte nach einer nahezu perfekten Fahrt hauchdünn von Beat Feuz und Kjetil Jansrud. Der Norweger gönnte es Mayer ganz besonders. "Er ist so ein feiner Skifahrer und guter Techniker, er hat nur heuer noch kein Glück in den Rennen gehabt." Das kam an diesem besagten 16. Februar zurück.

Diesen Tag wird auch die Niederösterreicherin Katharina Gallhuber nicht vergessen. Just im Olympia-Slalom schlug sie die große Saison-Dominatorin Mikaela Shiffrin und holte Bronze - mit ihrem ersten Podestplatz in der Karriere. Eine ganz Große des Damen-Rennsports holte endlich Gold: Die Schwedin Frida Hansdotter.