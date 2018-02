"The answer is blowing in the wind"

Der stürmische Wind verhinderte auch das dritte Alpinrennen in vier Tagen. Jetzt hängt die ganze Hoffnung an einer Schönwetter-Periode.

Frank Wörndl war einst Slalom-Weltmeister und sogar Olympia-Zweiter, viel mehr hat ihn aber immer sein Humor ausgezeichnet. Das ist auch heute noch so und eine Kostprobe bekamen die Zuseher von Eurosport, wo der ex-Skifahrer mittlerweile als Kommentator arbeitet, am Mittwoch am Morgen geliefert. Als ihn der Moderator gefragt hat, ob das heute mit dem Damen-Slalom noch etwas werde, begann Wörndl einfach zu singen: "The answer my friend is blowing in the wind …"

Die Antwort lautete am Ende wieder einmal: Nein.

Der stürmische Wind verhinderte auch das dritte Alpinrennen in vier Tagen. Jetzt hängt die ganze Hoffnung an einer Schönwetter-Periode, die vom Donnerstag bis Sonntag stabiles Schönwetter und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt bringen soll - das wäre ein Temperatursprung von unglaublichen 20 Grad im Vergleich zu Wochenbeginn. Aber nach mehr als einer Woche im Tiefkühlschrank Pyeongchang hat man so seine Zweifel an dieser Wetterprognose …

In dem Zeitfenster will man jetzt ziemlich viel unterbringen: Schon am morgigen Donnerstag stehen parallel Damen-Riesentorlauf und Herren-Abfahrt auf dem Programm, am Freitag geht's mit Damen-Slalom und Herren-Super-G weiter - und dann folgt das große Kofferpacken. Die alpinen Herren übersiedeln nach Yong Pyong, die Damen in das Herren-Quartier nach Jeongseon, weil ab Samstag bei den Damen die Speedrennen anstehen. Hirschers Serviceleute werden einen großen Lastwagen brauchen: Wie die SN hier erfuhren, hat der Salzburger Skistar für alle Fälle 92 (!!) Paar Rennski dabei.