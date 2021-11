Belgien huldigt den Pommes frites mit einer Statue

Mitten in der historischen Altstadt von Brügge sitzt seit Sonntag ein "Frittenesser" und animiert Passanten, sich auch eine Tüte des Nationalgerichts zu kaufen. Auch der österreichische Bundespräsident hat schon einmal bei einem Pommes-Stand haltgemacht.

In Brügge ist den Pommes frites sogar ein Museum gewidmet, aber das gab es doch noch nie: Seit Sonntag huldigt eine Statue mitten in der historischen Altstadt dem Nationalgericht der Belgier. Sie ist zu Füßen des Belfrieds, also des Glockenturms, aufgestellt und zeigt die Figur eines Mannes, der auf einer Bank sitzt und sich aus einem Stanitzel mit Pommes bedient.

An den Fritten kommt man in Belgien tatsächlich nicht vorbei. Geschätzte 5000 Pommes-Buden soll es im Land ...