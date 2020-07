Es gilt wieder Maskenpflicht in Geschäften - obwohl die Infektionszahlen unter den österreichischen liegen.

Was ein Brüsseler Platz sein will, ist kreisrund und von Bäumen beschattet. Mehrere Straßen münden in ihn und an jeder Ecke befindet sich eine für die Allgemeinheit wichtiger Einrichtung. Das kann eine Apotheke sein, ein Käsegeschäft oder ein meist von ...