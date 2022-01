Coronademonstranten sind in Brüssel auf dem Rückzug

Während sich die fünfte Coronawelle in Belgien mächtig aufbaut, verebbt die Wut der Straße.

In Wien brachten die Gegner von Impfpflicht und Coronamaßnahmen am Sonntag noch 40.000 Demonstranten auf die Straße. Im ansonsten so demonstrationsfreudigen Brüssel waren nach Polizeiangaben am selben Tag nur noch 5000 Menschen auf den Beinen, um ihren Unmut kundzutun. Dabei waren vor wenigen Wochen noch dramatische Bilder von brennenden Barrikaden, Tränengasschwaden und Kämpfen zwischen Polizei und vermummten Demonstranten aus der europäischen Hauptstadt zu sehen gewesen.

Doch seit es Ende November zu den Ausschreitungen gekommen war, verebbten die Demos ...