Die Belgier stürmen Qvax, die Restplatzbörse für Impfungen

Damit wirklich keine einzige der kostbaren Dosen des Coronaimpfstoffs verloren geht, haben die belgischen Gesundheitsbehörden Qvax erfunden, eine Art Restplatzbörse für Impfungen im Internet. Seit Dienstag, Schlag Mitternacht, können sich Interessenten ab 18 Jahren auf dem Onlineportal anmelden. Und so soll es funktionieren: Man gibt an, wann man am besten verfügbar ist, und wartet darauf, ein SMS zu erhalten - mit der Nachricht, man möge sich zur angegebenen Zeit in einem bestimmten Impfzentrum einfinden, um endlich die begehrte Spritze zu ...