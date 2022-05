Die verzögerte Rückkehr eines Antihelden

Sein Name ist Gaston. Und sein Bild hängt über dem Schreibtisch.

Gaston ist der wahrscheinlich chaotischste Kollege, den man nur haben kann. Und einer der liebenswertesten. Deshalb hängt sein Bild schön gerahmt in der SN-Redaktion über dem Schreibtisch.

40 Jahre lang trieb Gaston als Bürobote sein Unwesen in einer anderen Redaktion - jener des Comic-Verlags Dupuis. Den Verlag gibt es tatsächlich. Er hat seinen Sitz in Charleroi in der Wallonie und feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen. Gaston entsprang der Fantasie des legendären belgischen Comic-Zeichners André Franquin. Als dieser ...