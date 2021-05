Europa bekommt den Mehlwurm

Die gestrenge EU-Kommission hat geprüft: Das Lebensmittel Mehlwurm steht den Klimazielen der Union nicht entgegen.

Zugegeben, die Optik ist gewöhnungsbedürftig. Aber es ist ja auch ein "neuartiges Lebensmittel", so die Fachbezeichnung in Brüssel. Der gelbe Mehlwurm alias Tenebrio molitor macht in seiner getrockneten Form Premiere.

Er ist das erste Insekt, das in der EU als Lebensmittel zugelassen wird. Die Vertreter der Mitgliedsstaaten gaben nach Empfehlung der Lebensmittelagentur ESFA grünes Licht.

Ein Anbieter des Mehlwurms hatte um Zulassung ersucht. 14 weitere Bewertungen von Insekten als Lebensmittel sind bei der ESFA in der ...