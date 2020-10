Geisterflughafen Brüssel

Wo sich normalerweise Menschenmassen hektisch drängen, herrscht nun gähnende Leere.



Der Flughafen der EU-Hauptstadt ist ein geschäftiger Ort, oder besser: er war es einmal. Besonders an Wochenenden wuselte es geradezu am Airport in Zaventem, gut zwölf Kilometer nordöstlich von Brüssel.

EU-Abgeordnete, Geschäftsleute, Lobbyisten, Regierungsmitarbeiter, EU-Beamte und nicht zuletzt die Städtetouristen drängten durch die weiten Flure und über die Laufbänder zu und von den Gates, bevölkerten die Geschäfte und Boutiquen, besetzten die Tische der Gastronomie.

Nun herrscht eine geradezu gespenstische Leere.

Am vergangenen Wochenende, als ...