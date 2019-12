Dass ein Gipfeltreffen beginnt, kann in Brüssels EU-Viertel und in den angrenzenden Quartieren niemandem entgehen: Polizeihubschrauber am Himmel, Streifenwagen und Motorradeskorten auf den Straßen, Scharfschützen auf den Dächern und die U-Bahnstation Schuman gesperrt. "Business as usual" also in der Hauptstadt ...