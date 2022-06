"Ihr Reiseplan hat sich geändert"

Abgesagte Flüge, Streiks und der ganz normale Wahnsinn: So hat man sich die neue, alte Reisewelt nach Corona nicht vorgestellt.

Montagfrüh, auf dem Salzburger Flughafen herrscht reger Betrieb. Da ertönt die Durchsage, dass der Eurowings-Flug nach Berlin leider aus "operationellen Gründen" entfallen müsse. Die werten Passagiere möchten sich doch bitte um ihr Gepäck kümmern. In der Schlange, die an Gate 1 aufs Einsteigen wartet, macht sich Erleichterung breit. Das ist wenig mitfühlend, aber menschlich. Man ist zum Glück nicht betroffen, denn die Reise führt nicht nach Berlin, sondern nach Frankfurt, dann weiter nach Brüssel. Nur zur Sicherheit ein Blick in ...